Ocak ayı bilançosunda en dikkat çekici nokta, faiz ödemeleri hariç tutulduğunda ortaya çıkan tablo oldu.

Hazine'nin faiz dışı dengesi, ocak ayında 207 milyar 494 milyon lira fazla vererek bütçe disiplini açısından dirençli bir görüntü sergiledi.

GELİR VE GİDER DENGESİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Yılın ilk ayında Hazine'nin kasasına giren ve kasasından çıkan tutarlar şu şekilde gerçekleşti:

• Nakit Gelirler: 1 trilyon 365 milyar 11 milyon TL

• Nakit Giderler: 1 trilyon 611 milyar 198 milyon TL

• Faiz Ödemeleri: 453 milyar 680 milyon TL

Giderler kaleminde faiz ödemelerinin toplam giderlerin yaklaşık yüzde 28'ini oluşturması dikkat çekti. Faiz dışı giderler ise 1 trilyon 157 milyar 517 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

KASA VE BANKA HESAPLARINDA ARTIŞ

Nakit dengesindeki açığa rağmen, Hazine'nin likidite yönetiminde hareketlilik gözlendi.

Kur farklarından kaynaklanan artış 65 milyar 246 milyon lira olurken, kasa ve banka net hesabında 192 milyar 72 milyon liralık bir artış yaşandı.