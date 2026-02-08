TBMM Genel Kurulu'nda, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine 24. maddeden devam edilecek. Toplam 36 maddeden oluşan teklifin, bu hafta içinde tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi.

ORTAK RAPOR ÇALIŞMALARINDA SONA DOĞRU

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak rapor çalışmalarının da bu hafta tamamlanması bekleniyor. Ortak rapor üzerinde çalışan ve komisyonda grubu bulunan siyasi partilerin koordinatörlerinden oluşan beş kişilik ekip, geçen hafta Numan Kurtulmuş başkanlığında beşinci toplantısını gerçekleştirmişti.

Toplantı sonrası yapılan açıklamalarda, ortak rapor için son bir toplantı daha yapılabileceği, ardından raporun komisyonun tüm üyelerinin değerlendirmesine sunulacağı ifade edilmişti.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU ABD YOLUNDA

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığındaki heyet, 9–14 Şubat tarihleri arasında Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Heyetin, Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı, Temsilciler Meclisi Başkanı başta olmak üzere senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde; Türkiye'ye savunma sanayi alanında uygulanan yaptırımların kaldırılması, "Terörsüz Türkiye" süreci, Bu kapsamda Suriye, Irak ve İran'daki gelişmeler, Gazze'deki son durum, başlıklarının ele alınması bekleniyor.

GRUP TOPLANTILARI

TBMM'de bu hafta salı ve çarşamba günleri grup toplantıları yapılacak.

Salı: MHP, CHP ve DEM Parti

Çarşamba: Yeni Yol, İYİ Parti ve AK Parti

KOMİSYONLARDA YOĞUN MESAİ

Bu hafta ayrıca, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon'da, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2025 yılı raporu görüşülecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, çarşamba günü Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Bolu Ceza İnfaz Kurumları ve Kırşehir Ceza İnfaz Kurumlarına ilişkin inceleme raporlarını ele alacak. Toplantıda, bundan sonraki dönemde incelenecek ceza infaz kurumlarına ilişkin yol haritasının belirlenmesi de planlanıyor.

Öte yandan Dilekçe Komisyonu'nda da çarşamba günü, itiraz edilen Başkanlık Divanı kararları ile Genel Kurula sevk edilen dilekçeler görüşülecek.