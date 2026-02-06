Küresel finans devi ING, Türkiye ekonomisine dair 2026 yılı yol haritasını yayımladı. Bankanın yayımladığı kapsamlı raporda; faizden enflasyona, büyümeden döviz kurlarına kadar kritik makroekonomik beklentiler netleşti. İşte ING analizinden öne çıkan başlıklar ve 2026 yıl sonu tahminleri…

ING, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkı para politikası duruşuna dikkat çekerek, 2026 yıl sonu politika faizini yüzde 28 olarak öngördü.

Raporda, bu faiz tahminine ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğu uyarısı yapılırken, enflasyon cephesinde 2026 sonu TÜFE tahmini yüzde 23 seviyesinde açıklandı.

BÜYÜME VE HAZİNE BORÇLANMASI

Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 4,5 oranında büyüyeceğini tahmin eden banka, kamu maliyesine dair önemli bir saptamada bulundu.

Analizde, Türkiye Hazinesi'nin bu yıl da borçlanma hedeflerini aşabileceği öngörüsü paylaşıldı.

DÖVİZ KURLARI: DOLAR VE EURODA YENİ SEVİYELER

Yatırımcıların en çok merak ettiği döviz kuru tahminlerinde ise kademeli bir yükseliş beklentisi hakim:

• Dolar/TL: 2. çeyrek sonunda 46,79 seviyesi beklenirken, yıl sonu hedefi 51 olarak belirlendi.

• Euro/TL: 2. çeyrek sonu tahmini 56,15 olurken, yıl sonu için 62,22 öngörüsü paylaşıldı.

TAHVİL FAİZLERİ BEKLENTİSİ

Tahvil piyasasına yönelik öngörülerde, 10 yıllık gösterge tahvil faizinin ikinci çeyrek sonunda yüzde 26,30 seviyesine, yıl sonunda ise yüzde 23,32 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.

