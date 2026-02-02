Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 2026 yılının ilk "Gıda Fiyat Endeksi" (TEGE) raporunu yayımladı. 1–25 Ocak dönemini kapsayan verilere göre gıda fiyatları, aylık bazda yüzde 5,17 oranında artarak rekor kırdı. Bu oran, gıda fiyatlarında yaklaşık iki yıldır görülen en sert aylık yükseliş olarak kayıtlara geçti.

DİĞER VERİLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

TEPAV’ın verileri, ocak ayında gıda fiyatlarındaki artış hızının diğer kurumların ölçümlerinden daha yüksek olduğunu gösterdi. Aynı dönem için TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu yüzde 3,58, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) ölçtüğü gıda enflasyonu (İTÜFE) ise yüzde 4,27 seviyesinde kalırken; TEPAV’ın hesaplaması piyasadaki fiyat hareketliliğini daha keskin bir şekilde yansıttı.

SEBZEDE "SERT" ARTIŞ, BAZI MEYVELERDE İNDİRİM

Ocak ayı zam şampiyonları taze sebze grubundan çıktı. Özellikle kış şartlarının etkisiyle kabak, taze fasulye ve patlıcan fiyatlarındaki yükseliş enflasyonu yukarı çeken temel etken oldu. Öte yandan:

Fiyatı düşenler: Portakal, havuç ve kuru soğan.

Gıda dışı artışlar: Dondurma, tavuk eti ve kabartma maddeleri fiyat artışıyla öne çıktı.

Fiyatı gerileyenler: Mayonez, lokum ve hazır kahve fiyatlarında düşüş gözlendi.

YILLIK ENFLASYON FARKLI TABLOLAR ÇİZİYOR

TEGE verilerine göre, Ocak 2026 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu yüzde 30,5 olarak hesaplandı. Ancak yıllık bazdaki veriler, kurumlar arası farklılıkları da gözler önüne serdi. Aynı dönem için TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu yıllık yüzde 41,1 gibi yüksek bir seviyeye işaret ederken, İTO verileri yüzde 36,8 olarak gerçekleşti.