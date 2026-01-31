Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla birlikte, 5510 sayılı Kanun kapsamında 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltilmişti.

Ocak 2026 döneminden itibaren geçerli olan bu artıştan kaynaklı oluşan fark tutarları, tek seferde hak sahiplerinin hesaplarına tanımlanacak.

ÖDEMELER ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAK

SGK’dan yapılan resmi açıklamaya göre emekliler ve hak sahipleri, ocak ayına ait maaş farklarını 4 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla tahsil edebilecekler. Açıklamada şu detaylara yer verildi:

"Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka şubelerinden ve PTT kanallarından 4 Şubat tarihinde çekebilirsiniz."

GENİŞ KAPSAMLI DÜZENLEME

Sadece maaş artışıyla sınırlı kalmayan düzenleme; işveren prim desteklerinden trafik denetimlerine, memur disiplin hükümlerinden Varlık Fonu’na kadar pek çok alanda kritik maddeleri içeriyor.

Ancak kamuoyunun ana odağında, ocak ayı itibarıyla yeni sisteme geçiş yapan 5 milyon emeklinin bütçesine katkı sağlayacak olan bu fark ödemesi yer alıyor.