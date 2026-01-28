Kripto para piyasaları, Wall Street’in dev ismi Morgan Stanley’den gelen haberle sarsıldı. Bankanın strateji raporunda, dijital varlıkların artık "alternatif" olmaktan çıkıp "temel" portföy bileşeni haline geldiği vurgulanırken, bazı varlıklar için 20 katlık (20x) bir getiri potansiyelinin kapıda olduğu ifade edildi.

ETF HAMLESİ VE "KURUMSAL ONAY" DÖNEMİ

Morgan Stanley’nin raporunda en dikkat çeken detay, bankanın geçtiğimiz haftalarda Bitcoin ve Solana için yaptığı spot ETF başvuruları oldu. Banka analistleri, kurumsal likiditenin bu kanallar üzerinden akmasıyla birlikte piyasa değerinin geometrik bir hızla artacağını öngörüyor. Raporda, "2026, bireysel yatırımcıdan ziyade kurumsal sermayenin yön verdiği bir ralli yılı olacak" denildi.

2026 DİJİTAL CÜZDAN VE E-TRADE ENTEGRASYONU

Raporda, Morgan Stanley’nin kendi bünyesinde geliştirdiği "Digital Asset Wallet" projesinin 2026 yılının ikinci yarısında hayata geçeceği belirtiliyor. Bu cüzdan sayesinde, bankanın iştiraki olan E-Trade platformundaki milyonlarca kullanıcı, doğrudan kripto para alım-satımı yapabilecek. Uzmanlar, bu çapta bir erişilebilirliğin, altcoinlerde 20 katı aşan fiyat hareketlerini tetikleyebilecek bir "likidite bombası" olduğunu ifade ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.