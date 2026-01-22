ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak itibarıyla ikinci başkanlık döneminin ilk yılını tamamladı.

"Önce Amerika" sloganı ve kripto dostu vaatlerle göreve gelen Trump yönetimi, Bitcoin yatırımcısı için beklenen "mega boğa" sezonunu kalıcı hale getiremedi.

Piyasalarda 90 bin dolar bandında tutunmaya çalışan Bitcoin, Trump’ın göreve başladığı Ocak 2025 seviyelerinin altında seyrediyor.

126 BİN DOLARLIK ZİRVEDEN DÖNÜŞ

Trump'ın Mart 2025'te imzaladığı "stratejik Bitcoin rezervi" kararnamesi piyasada büyük heyecan yaratmış, Bitcoin 6 Ekim 2025'te 126.199 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) test etmişti. Ancak bu zirve kalıcı olmadı.

Yıl boyunca ABD-Çin ticaret savaşları, Fed’in faiz indirimlerindeki temkinli duruşu ve teknoloji hisselerindeki değerleme endişeleri kripto paraları baskıladı. Bitcoin, bu dalgalanmalar arasında bir yıl içinde 80 bin dolar ile 126 bin dolar arasında gidip gelen volatil bir grafik çizdi.

"SIRA DİJİTAL ALTINA BİR TÜRLÜ GELMİYOR"

Piyasadaki bu durgunluğu değerlendiren Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Stratejisti Uraz Çay, yatırımcı davranışlarındaki değişime dikkat çekti.

Fed'in faiz indirimlerine ve Trump'ın pozitif adımlarına rağmen beklenen getirilerin oluşmadığını belirten Çay, en büyük nedenin "Gerçek Altın" olduğunu vurguladı. Çay, "Portföylerin en kalabalık olduğu işlemler değerli metallerdeki uzun pozisyonlar. Gerçek altın çok yükseldiği ve yükselmeye devam ettiği için sıra bir türlü dijital altına (Bitcoin'e) gelmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

2026 İÇİN UMUT VAR MI?

Analistlere göre Bitcoin için 2026 yılı hala güçlü bir potansiyel barındırıyor, ancak bunun bir şartı var: Değerli metallerdeki ateşin sönmesi.

2025 yılını 1979'dan bu yana en iyi getiriyle kapatan altın ve gümüşün 2026'ya da güçlü başladığını hatırlatan Uraz Çay, şu kritik tespiti yaptı:

"Mevcut durumda Bitcoin-Nasdaq korelasyonundan ziyade Bitcoin-Altın ilişkisine bakmak daha mantıklı. Bitcoin/Altın oranı Aralık 2024’te 40 seviyesindeyken şu an 20’nin altını test ediyor. Yatırımcı grubu değerli metallerden kopamıyor. Ancak altın ve gümüşte yaşanacak olası bir düzeltme, ilgiyi yeniden Bitcoin'e kaydırabilir."

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.