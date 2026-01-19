Kripto para yatırımcıları 19 Ocak sabahına büyük bir şokla uyandı. Hafta sonu 97 bin doları zorlayan Bitcoin (BTC), bir anda 92 bin doların altına serbest düşüşe geçti. Sosyal medyada "Balinalar mı sattı?" soruları sorulurken, düşüşün fitilini ateşleyenin Donald Trump olduğu anlaşıldı.

"Ya Grönland'ı verirsiniz ya da vergi ödersiniz!" Krizin merkezinde, Trump’ın Avrupa Birliği ve NATO müttefiklerine yönelik yaptığı beklenmedik açıklama var. Trump, Grönland'ın satın alınması konusunda anlaşma sağlanamazsa Avrupa mallarına %10 ila %25 arasında dev gümrük vergileri koyacağını duyurdu. Bu "ticaret savaşı" ilanı küresel piyasalarda tam bir "riskten kaçış" dalgası başlattı. Yatırımcılar Bitcoin gibi riskli varlıklardan kaçıp altına sığındı.

800 milyon dolar bir gecede kül oldu! Piyasadaki bu ani yön değişimi, yükseliş bekleyen yatırımcıları hazırlıksız yakaladı. Verilere göre son 24 saatte tam 874 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Bu, son ayların en büyük "temizlik" dalgası olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 250 bin yatırımcının tüm bakiyesi tek bir hamleyle sıfırlandı.

Türk yatırımcısı için kritik soru: "Alım fırsatı mı?" Türkiye’deki kripto topluluğu şimdi ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim bu düşüşü 100 bin dolar öncesi son "silkeleme" ve alım fırsatı olarak görürken, diğer kesim Trump’ın ticaret savaşlarının piyasaları daha da aşağı çekmesinden korkuyor. Analistler, 90 bin dolarlık psikolojik desteğin kırılması durumunda düşüşün derinleşebileceği konusunda uyarıyor.