Bitcoin (BTC) yatay seyrederek yatırımcısını bıktırırken, grafiklerin derinliklerinde çok daha farklı bir hikaye yazılıyor. Küresel piyasa uzmanlarının dikkat çektiği bir istatistik, Bitcoin’in yaklaşık iki aydır (60 gün) devam eden enerji toplama sürecinin "patlama noktasına" ulaştığını gösteriyor. Kripto tarihinde bu denli uzun süren sessizlikler, genellikle piyasayı yerinden oynatan hareketlerle sonuçlandı.

60 Günlük Sessizlik: Fırtına Öncesi Biriktirme mi?

Kripto piyasasında fiyatlar hiçbir zaman durduk yere sabit kalmaz. 60 günlük bu "sıkışma" süreci, aslında büyük oyuncuların (balinalar) sessizce pozisyon aldığı bir biriktirme evresi olarak görülüyor.

Bitcoin ne zaman 60 gün boyunca dar bir bantta hareket etse, bu sürecin sonunda ortalama yüzde 30 ila yüzde 50 arasında bir yükseliş dalgası başlattı. Fiyat bir yaya benzetilirse, yay 60 gündür aralıksız geriliyor. Yayın serbest bırakılacağı o kritik an ise her zamankinden daha yakın.

100 Bin Dolar Sınırı Bir Tuzak mı, Yoksa Başlangıç mı?

Herkes 100 bin dolarlık psikolojik baraja odaklanmışken, asıl büyük hareketin bu barajın çok daha ötesine geçebileceği konuşuluyor. Teknik göstergeler, satış iştahının neredeyse tükendiğini ve alıcıların sadece "doğru kıvılcımı" beklediğini gösteriyor. Eğer bu gizemli döngü bir kez daha tekerrür ederse, 120 bin dolar seviyeleri 2026 baharı için sürpriz olmayabilir.

Yerli Yatırımcı "O Anı" Bekliyor

Türkiye, bu büyük geri sayımı en yakından takip eden ülkelerin başında geliyor. Sosyal medyada fısıltı gazetesi çoktan çalışmaya başladı: "Sıkılanlar eleniyor, sabredenler kazanacak." Ancak bu gizemli döngünün bir de karanlık tarafı var. Eğer küresel ticaret savaşları veya beklenmedik bir jeopolitik kriz "siyah kuğu" etkisi yaratırsa, bu enerji aşağı yönlü bir boşalmaya da neden olabilir.

Gözler Kritik Seviyelerde

Piyasanın kalbi şu an 92 bin dolar ile 95 bin dolar arasında atıyor. Bu bölgedeki her bir günlük kapanış, 60 günlük gizemli geri sayımın sonuna bizi biraz daha yaklaştırıyor. Büyük kırılma gerçekleştiğinde, sadece "izleyenlerin" değil, "hazır olanların" kazanacağı bir dönem başlayacak.