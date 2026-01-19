19 Ocak 2026 itibarıyla kripto para piyasalarında tansiyon yükseldi. Haftalardır süren yükseliş trendiyle yatırımcısını heyecanlandıran Bitcoin (BTC), bugün yaşadığı sert değer kaybıyla 92 bin dolar barajının altına geriledi.

100 BİN DOLAR ENGELİNİ AŞAMADI

Geçtiğimiz günlerde 97 bin dolar seviyelerini test eden ve 100 bin dolar için geri sayıma geçen Bitcoin, bu kritik eşikte güçlü bir dirençle karşılaştı.

Analistler, 100 bin dolara yaklaşılmasının piyasada büyük bir "kâr alma" isteği uyandırdığını ve uzun süredir pozisyonunu koruyan kurumsal yatırımcıların satışa geçmesiyle fiyatın baskılandığını belirtiyor.

TASFİYELER DÜŞÜŞÜ DERİNLEŞTİRDİ

Sadece spot piyasadaki satışlar değil, vadeli işlem tarafındaki yüksek kaldıraçlı pozisyonların tasfiye edilmesi (liquidations) de düşüşün hızlanmasına neden oldu.

Son 24 saat içinde milyonlarca dolarlık "long" (yükseliş) pozisyonunun patlaması, fiyat üzerindeki satış baskısını artırarak Bitcoin'i 91.500 dolar seviyelerine kadar çekti.

TÜRK YATIRIMCISI İÇİN DURUM NE?

Dünya genelindeki bu düşüş, iç piyasada da yakından takip ediliyor:

Gram Bazında Etki: Bitcoin'in dolar bazındaki kaybına rağmen, dolar/TL kurundaki hareketlilik Türk yatırımcısının kaybını bir miktar sınırlasa da portföylerde şu an için kırmızı renk hakim.

Fırsat mı, Risk mi? Yerli uzmanlar, 90 bin dolar ve 92 bin dolar bölgesinin kritik bir "destek" noktası olduğunu, bu seviyenin korunması durumunda 100 bin dolar hedefinin hâlâ masada kalabileceğini ifade ediyor. Ancak 90 bin doların altına kalıcı bir sarkma, piyasadaki iyimser havayı bozabilir.

