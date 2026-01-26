Piyasalar 26 Ocak 2026 sabahına tarihi bir rekorla uyandı. Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 5.085 doları aşarken, iç piyasada gram altın 7.000 TL seviyesine yerleşti.

Ancak bu "altın çağ", evinde ziynet eşyası saklayanlar için görünmez bir tehlikeyi de beraberinde getirdi: Sigorta aşınması.

STANDART POLİÇELER "ÇEREZ PARASI" KALDI

Altın fiyatlarındaki bu agresif yükseliş, mevcut konut sigortası poliçelerini fiilen "yetersiz" hale getirdi.

Sigorta sektöründeki standart uygulamalara göre, konut paket poliçeleri hırsızlık riskini kapsasa da, nakit para ve mücevherat için genellikle "özel sorumluluk limiti" (alt limit) uyguluyor.

Uluslararası sigorta kuruluşu Policygenius verilerine göre, standart bir poliçede bu limit genellikle 1.500 dolar (yaklaşık 45-50 bin TL) seviyesinde tutuluyor.

Gram altının 3-4 bin TL olduğu dönemde bu limit, makul miktarda takıyı koruyabiliyordu.

Ancak gramın 7.000 TL olduğu bugünkü tabloda, sigorta şirketinin ödeyeceği maksimum tutar sadece 6-7 adet gram altına denk geliyor. Evdeki bilezikler, gerdanlıklar veya birikim amaçlı altınlar çalındığında, sigorta ödemesi zararın çok küçük bir kısmını karşılıyor.

UZMANLARDAN "ZEYİLNAME" ÇAĞRISI

Sigorta uzmanları, mevcut poliçelerin acilen gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Allstate yetkilisi Sarah Cast, standart limitlerin artık tamamen yetersiz kaldığını belirterek, "Kazara kayıp veya zamanla oluşan değer artışları standart kapsamda değildir" uyarısında bulunuyor.

Insurance Information Institute Sözcüsü Loretta Worters ise çözümün "yeniden değerleme" olduğunu belirtiyor. Buna göre yapılması gerekenler şunlar:

• Ek Teminat (Zeyilname): Mevcut poliçeye "listelenmiş kişisel eşya teminatı" ekleterek, takılarınızı güncel 7.000 TL'lik kur üzerinden yeniden sigortalatın.

• Ekspertiz Güncellemesi: Elinizdeki mücevherlerin eski ekspertiz raporları artık geçersiz. Yeni fiyatlarla değerleme yaptırarak sigorta şirketine bildirin.

DİJİTAL KANIT DÖNEMİ

Sigortacıların bir diğer uyarısı ise "envanter" üzerine. Olası bir hırsızlık anında hak iddia edebilmek için takıların fotoğraflarının çekilmesi, faturalarının saklanması ve bu belgelerin bulut ortamında dijital bir envanter olarak tutulması, mağduriyeti önlemenin en garanti yolu olarak gösteriliyor.

(Moneywise)