Piyasalarda altının rolü sadece bir kriz savunması olmaktan çıkıp stratejik bir portföy varlığına dönüşürken, OCBC Group Research yayımladığı analizle dikkatleri üzerine çekti. Altın fiyatlarının ons başına 5.000 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı 26 Ocak 2026 tarihinde paylaşılan rapor, yükselişin geçici bir olaydan ziyade kalıcı bir "yapısal yeniden değerleme" süreci olduğunu vurguluyor.

CHRİSTOPHER WONG: "ALTININ ROLÜ EVRİLİYOR"

OCBC Döviz Stratejisti Christopher Wong tarafından hazırlanan analiz notunda, altın fiyatlarındaki bu ivmenin temel gerekçeleri net bir şekilde sıralandı. Wong, yükselişi tetikleyen üç ana motorun altını çizdi:

Kamu Borcu Yükü: Devletlerin hızla artan borç seviyeleri, yatırımcıları merkezi bir otoriteye bağlı olmayan güvenli limanlara itiyor.

Jeopolitik Belirsizlik: Venezuela’dan Grönland’a kadar uzanan bölgesel gerilimler ve ABD’nin öngörülemeyen ticaret politikaları, altına olan talebi sürekli kılıyor.

Dolara Güven Sorgulanıyor: Geleneksel makroekonomik verilerin ötesine geçen "belirsizlik primi" ve dolardan uzaklaşma (de-dollarization) eğilimi, altını portföylerde vazgeçilmez bir yapısal unsur haline getirdi.

YAPISAL BİR DÖNÜŞÜM: "JEOPOLİTİK PRİM" KALICI HALE GELDİ

Wong’a göre mevcut fiyatlamalar artık sadece tahvil faizleri veya dolar endeksi gibi döngüsel faktörlerle tam olarak açıklanamıyor. Altın fiyatlarının içine yerleşmiş kalıcı bir "jeopolitik ve belirsizlik primi" bulunduğuna dikkat çeken stratejist, yatırımcıların risklerden korunmak amacıyla altına yaptıkları tahsisat miktarının arttığını belirtti.

BANKALARIN TAHMİN YARIŞI KIZIŞIYOR

Altın fiyatlarının 5.000 dolar barajını yıkmasıyla birlikte diğer dev bankalar da hedeflerini güncelledi. OCBC’nin 5.600 dolarlık yıl sonu hedefinin yanı sıra, Goldman Sachs 2026 Aralık ayı için 5.400 doları, Bank of America ise 2026 bahar dönemi için 6.000 dolar seviyesini işaret ediyor.

Kaynak: Bloomberg