Borsa İstanbul'da işlem gören dev şirketlerde teknik görünüm, kritik dirençlerin kapısına dayandı. Paylaşılan son veriler ışığında Anadolu Efes, Akbank, Aselsan ve Astor Enerji hisselerinde yön arayışı sürerken, profesyonellerin takip ettiği o seviyeleri sizin için derledik.

Anadolu Efes (AEFES): Pivot Bölgesinde Güç Topluyor

Günü 18,80 seviyesinden tamamlayan AEFES, 18,77 pivot noktasının hemen üzerinde kalmayı başardı. Yükselişin ivme kazanması için 19,10 ilk bariyer olarak görülürken, 19,41 ana direnç hedefi konumunda. Olası kâr realizasyonlarında ise 18,46 ve 18,13 destekleri alıcıların beklediği kaleler olacak.

Akbank (AKBNK): Boğaların İştahı Kabarıyor

Günlük %4,9’luk primle dikkatleri üzerine çeken AKBNK, 89,00 seviyesiyle 88,55 pivotunun üzerine yerleşti. Bankacılık endeksindeki bu coşkunun sürmesi halinde 92,00 ve 95,00 dirençleri kısa sürede test edilebilir. Aşağı yönde ise 85,55 ve 82,10 seviyeleri teknik emniyet kemeri görevi görüyor.

Aselsan (ASELS): Savunmanın Devinde HEDEF Yukarı

319,00 seviyesindeki kapanışıyla 317,00 olan pivot seviyesini aşan Aselsan’da pozitif görünüm sürüyor. Yukarıda 325,00 ve 331,00 seviyeleri direnç olarak izlenirken, hissenin geri çekilme yaşaması durumunda 311,00 ve 303,00 destek noktaları ön plana çıkıyor.

Astor Enerji (ASTOR): Karar Anı Yaklaşıyor

163,10 ile pivotun (163,20) hemen sınırında olan ASTOR için yön tayini kritik. Hissede 165,00 ve 166,90 dirençleri aşılırsa yeni bir yükseliş dalgası tetiklenebilir. Aşağıda ise 161,30 ilk, 159,50 ise ana destek bölgesi olarak takip ediliyor.

