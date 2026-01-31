Hafta boyunca geniş bir bantta hareket eden BIST 100 endeksi, 12.886 puan seviyelerinden başladığı yolculuğunu 13.838,29 puanda tamamladı.

Haftalık bazda yüzde 6,51 değer kazanan borsa, en yüksek 13.906 puanı görerek yatırımcısına en güçlü getiriyi sunan araç oldu.

ALTIN CEPHESİNDE YÜKSELİŞ YÜZDE 2'DE SINIRLI KALDI

Güvenli liman altın, bu hafta da parlamaya devam etti ancak haftanın sonuna doğru gelen satış dalgası primleri sildi. Gram altın ve türevlerinde yüzde 2'nin üzerinde artışlar kaydedildi:

• Gram Altın: Haftayı yüzde 2,23 artışla 7.042 TL seviyesinden kapattı.

• Çeyrek Altın: Yüzde 2,24 yükselerek 11.795 TL oldu.

• Cumhuriyet Altını: Yüzde 2,22 değer kazanarak 47.428 TL seviyesine ulaştı.

DÖVİZDE EURO ATAK YAPTI

Döviz kurlarında bu hafta euro, dolara göre daha agresif bir seyir izledi.

ABD doları haftayı sınırlı bir artışla (yüzde 0,34) 43,50 TL seviyesinden kapatırken; euro yüzde 1,87 gibi kayda değer bir yükselişle 51,85 TL barajını aştı.

HAFTANIN SÜRPRİZİ: KIYMETLİ MADEN FONLARI

Yatırım fonları genel toplamda yüzde 2,46 kazandırırken, alt kırılımlarda müthiş bir performans dikkat çekti.

Kıymetli Maden Fonları, yüzde 15,19’luk haftalık getiriyle tüm yatırım araçlarını geride bırakarak haftanın "getiri şampiyonu" oldu.

Emeklilik fonları ise yüzde 4,12 ile hisse senedi piyasasındaki yükselişten payını aldı.