Altın, Salı günü yakaladığı ivmeyle çarşamba günü Fed kararı öncesinde yükselişine başladı. Federal Rezerv'in faizleri sabit tutma kararı ve Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarıyla birlikte "boğa koşusu" kontrolden çıktı:

Çarşamba akşamı altın 5.500 doları adeta yok sayarak 5.531 dolara ulaştı. Perşembe gününe girmeden hemen önce 5.600 dolar ile tüm zamanların rekoru kırıldı.

ÇÖKÜŞ VE "WARSH" ETKİSİ

Zirve sonrası başarısız bir denemenin ardından düşüş, yükseliş kadar şiddetli oldu.

Perşembe sabahı sadece 1 saat içinde 400 dolardan fazla değer kaybeden altın, cuma günü Kevin Warsh’ın yeni Fed Başkanı adayı olarak öne çıkmasıyla nakavt oldu.

Warsh’ın "şahin" (sıkı para politikası yanlısı) bir figür olarak görülmesi, doları güçlendirirken altın fiyatlarını cuma günü 4.679 dolar bandına kadar çekti.

ANALİSTLER BÖLÜNDÜ: WALL STREET VS. MAİN STREET

Kitco News’un son anketine göre profesyonel analistler (Wall Street) ve bireysel yatırımcılar (Main Street) arasında görüş ayrılığı derinleşiyor.

• Wall Street (Yüzde 39 Yükseliş - Yüzde 39 Düşüş): Uzmanlar tam ortadan ikiye bölünmüş durumda. Bir grup, bu düşüşün sadece bir "kar realizasyonu" ve düzeltme olduğunu savunurken; diğer grup, 5.600 doların nihai zirve olduğunu ve fiyatların 3.600 - 4.000 dolar bandına kadar gerileyebileceğini öngörüyor.

• Main Street (Yüzde 73 Yükseliş): Bireysel yatırımcılar ise yaşanan sert düşüşe rağmen iyimserliğini koruyor. Yatırımcıların büyük çoğunluğu, borç yükü ve para basma süreçlerinin altını uzun vadede yukarı taşımaya devam edeceğine inanıyor.

GELECEK HAFTA KRİTİK VİRAJ

Piyasalar önümüzdeki hafta açıklanacak olan yoğun veri takvimine odaklanmış durumda. Özellikle cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri, altın için yön belirleyici olacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

