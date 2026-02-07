2025 yılında emtia piyasalarında esen güçlü rüzgâr yerini fırtınalı bir oynaklığa bıraktı. Kıymetli metaller sert düşüşlerin ardından toparlanma sinyalleri verirken, Bitcoin cephesinde kurumsal satışların tetiklediği geri çekilme derinleşiyor.

ALTIN NEFES ALDI, BİTCOİN REKORDAN UZAKLAŞTI

Doların küresel bazda zayıflaması, altın yatırımcısına derin bir nefes aldırdı. Önceki haftalarda yaşanan sert değer kayıplarının ardından ons altın, haftayı 4 bin 952 dolar seviyesinde tamamlayarak dengelenme çabasını sürdürdü.

Bitcoin tarafında ise tablo çok daha karamsar. Haftalık bazda yüzde 8,3 değer kaybeden Bitcoin, 70 bin 500 dolar seviyesine geriledi. Hafta içinde 60 bin doların altına sarkan kripto para birimi, 120 bin dolarlık tarihi zirvesinden bu yana elde ettiği tüm primleri geri vererek kritik bir eşiğe geldi.

JP MORGAN: "BİTCOİN UZUN VADEDE DAHA CAZİP"

Küresel finans devi JP Morgan, yayınladığı analizde iki varlık arasındaki fiyat ayrışmasının altını çizdi. Banka analistleri, Bitcoin'in üretim maliyetini 87 bin dolar olarak hesapladıklarını, mevcut fiyatların bu maliyetin altında kalması nedeniyle uzun vadeli yatırımcılar için Bitcoin’in daha cazip bir giriş noktası sunduğunu belirtti.

DEUTSCHE BANK'TAN ETF ÇIKIŞI VURGUSU

Deutsche Bank analistleri ise kripto piyasasındaki bu çöküşün temelinde kurumsal yatırımcıların kaçışının yattığına dikkat çekti. Rapora göre ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinden (Borsa Yatırım Fonları) büyük bir sermaye çıkışı yaşanıyor:

Ocak ayı çıkışı: 3 milyar doların üzerinde

Aralık ayı çıkışı: 2 milyar dolar

Kasım ayı çıkışı: 7 milyar dolar

Bu veriler, kurumsal yatırımcının risk iştahındaki azalmanın kripto varlıklar üzerindeki satış baskısını körüklediğini kanıtlıyor.

Kaynak: Ekonomim