Ekonomik belirsizlikler ve küresel enflasyon verilerinin ardından güvenli liman altına olan talep artmaya devam ediyor. Haftanın son gününde 4.966,3 dolar seviyesine kadar tırmanan ons altın, yurt içinde gram altının 7.400 TL barajını aşmasına neden oldu. İşte piyasalarda işlem gören en güncel rakamlar:

GRAM VE ÇEYREK ALTINDA SON DURUM

Güne hareketli başlayan Gram altın, 7.429,89 TL seviyesinden işlem görerek yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Düğün ve takı sektörünün gözdesi olan Çeyrek altın ise bugün 12.115,00 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor.

YARIM, TAM VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Yatırım amaçlı tercih edilen Yarım altın 24.222,00 TL'den, Tam altın ise 48.222,00 TL'den satışa sunuluyor. Piyasanın en değerli birimlerinden biri olan Cumhuriyet altını 49.627 TL bandında seyrederken, büyük ölçekli yatırımcıların takip ettiği Gremse altın 120.555 TL seviyesine ulaşmış durumda.

Uzmanlar, ons altındaki güçlü duruşun devam etmesi durumunda iç piyasadaki bu yükseliş ivmesinin korunabileceğini belirtiyor. Vatandaşların ve yatırımcıların gözü, haftaya başlayacak olan yeni piyasa açılışlarına çevrilmiş durumda.