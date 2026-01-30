Fitch, yedi büyük Türk bankasının uzun vadeli notlarını Türkiye'nin "BB-" seviyesindeki ülke notuyla uyumlu tutmaya devam ediyor.

Raporda, özellikle Garanti BBVA gibi iştiraklerin notlarının, Türkiye'nin "ülke tavanı" engeline takıldığına vurgu yapıldı. Yani bankalar ne kadar güçlü performans sergilerse sergilesin, not artışı için öncelikle Türkiye’nin genel risk algısının iyileşmesi gerekiyor.

KÂRLILIKTA "MAKROİHTİYATİ" DİRENÇ

Zorlu faiz ortamı ve sıkılaşma adımlarına rağmen bankaların kâr marjlarını korumayı başardığı ifade edildi.

• Marj Toparlanması: Net faiz marjlarındaki iyileşme ve artan ücret-komisyon gelirleri, bankaların bilançolarını destekleyen ana unsurlar oldu.

• İş Hacmi: Makul seviyede seyreden işlem hacimlerinin, 2026 boyunca kazançları desteklemeye devam etmesi bekleniyor.

KREDİ KALİTESİNDE "BİREYSEL VE KOBİ" UYARISI

Fitch, varlık kalitesindeki bozulmaya dair önemli bir şerh düştü.

Yüksek faiz ve enflasyonun etkisiyle özellikle iki alanda risklerin arttığı belirtildi:

• Teminatsız Bireysel Krediler: Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi takibinde artış gözleniyor.

• KOBİ Segmenti: Artan maliyetler KOBİ'lerin geri ödeme kapasitesini zorluyor.

Fitch Öngörüsü: "2026 yılında tüm segmentlerde varlık kalitesinde ek bozulmalar bekliyoruz. Ancak bu durumun bankalar tarafından yönetilebilir seviyede kalacağını tahmin ediyoruz."