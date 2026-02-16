Küresel ekonomideki gelişmeler ve iç piyasadaki veri akışı, döviz kurlarını hareketlendirmeye devam ediyor. Yatırımcıların ve birikimlerini dövizde değerlendirmek isteyen vatandaşların gözü kulağı sabahın ilk saatlerinden itibaren bankalar arası piyasa ve serbest piyasa verilerine çevrildi.
Özellikle ABD enflasyon verileri sonrası altındaki hareketliliğin ardından, Dolar ve Euro cephesindeki değişimler de finansal kararlar üzerinde belirleyici rol oynuyor.
DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?
Haftanın ilk işlem günü olan 16 Şubat 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla piyasalarda oluşan güncel rakamlar şu şekilde:
Güne sınırlı bir hareketle başlayan Dolar, saat 07:15 verilerine göre 43,7074 TL seviyesinden alınırken, 43,7301 TL seviyesinden satışa sunuluyor.
EURO/TL CEPHESİNDE DURUM
Avrupa para birimi Euro ise aynı saat diliminde yükseliş eğilimini koruyarak 51,9579 TL seviyelerinde işlem görüyor.