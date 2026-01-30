Dünya Altın Konseyi Kıdemli Piyasa Stratejisti John Reade, altın fiyatlarında son dönemde görülen sert yükseliş ve geri çekilmelerin piyasadaki dalgalanmayı belirgin şekilde artırdığını ifade etti. Reade, volatilitenin kısa vadede yüksek kalmaya devam edebileceğini vurguladı.

Yatırımcı Profili Değişiyor

Açıklamada, altın piyasasında geleneksel alıcıların yanı sıra kısa vadeli ve kaldıraçlı işlemler yapan yatırımcıların ağırlığının arttığına dikkat çekildi. Bu durumun fiyat hareketlerini hızlandırdığı ve ani dalgalanmalara zemin hazırladığı belirtildi.

Canlı Altın Fiyatları:



“Piyasanın Oturmasını Beklemek Daha Sağlıklı”

Dünya Altın Konseyi’ne göre, mevcut fiyat seviyelerinde piyasaya hızlı giriş yapmak yerine, fiyatların dengelenmesini beklemek daha temkinli bir yaklaşım olabilir. Reade, özellikle sert hareketlerin yaşandığı dönemlerde aceleci alımların riskleri artırabileceğini ifade etti.

Altın neden düşüyor? Piyasaların "Kevin Warsh" depremi: İsmini duymak çöküş getirdi

Uzmanlardan Temkinli Yaklaşım Çağrısı

Konsey, altının uzun vadede portföy çeşitlendirmesi açısından önemini koruduğunu ancak kısa vadeli fiyat hareketlerine karşı yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, piyasa koşullarının netleşmesinin ardından daha sağlıklı kararlar alınabileceği belirtildi.