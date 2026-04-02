ABD’nin dış ticaret verilerinde son aylarda dikkat çeken en çarpıcı kalemlerden biri altın oldu. Trading Economics verilerine göre toplam ihracatın 260 milyar doların üzerine çıktığı dönemde, altın tek başına 20 ila 30 milyar dolar bandına ulaşan aylık hacimlerle öne çıktı. Bu seviyeler, altının artık sadece bir emtia değil, küresel finansal hareketlerin merkezinde yer aldığını açıkça ortaya koyuyor.

Ancak rakamların büyüklüğü kadar, bu hareketin ne anlama geldiği de tartışma konusu. İlk bakışta ABD’nin altın satışı yaptığı izlenimi oluşsa da, verilerin detayına inildiğinde tablo oldukça farklı bir hikâyeye işaret ediyor.

Grafik, ABD’nin toplam ihracatının aylar içinde istikrarlı şekilde yükseldiğini gösteriyor. Özellikle son dönemde ihracatın 300 milyar doların üzerine çıkarak zirveye yaklaştığı görülüyor:

Altın ABD’den çıkıyor ama piyasadan çıkmıyor

ABD’den gerçekleşen bu yüksek hacimli altın ihracatının büyük bölümü nihai tüketim ya da sanayi kullanımı için yapılmıyor. Aksine, bu hareket daha çok finansal sistem içindeki “yer değişimi” olarak tanımlanıyor. Bankalar, yatırım fonları ve büyük finans kuruluşları, fiziki altını farklı depolama merkezlerine taşıyarak portföylerini yeniden konumlandırıyor.

Bu süreçte en kritik durakların başında İsviçre geliyor. Küresel altın rafinaj ve dağıtımının merkezlerinden biri olan İsviçre, dünyadaki fiziki altının yaklaşık %60–70’inin işlendiği bir hub konumunda. ABD’den çıkan altınların önemli bir kısmı burada rafine edilerek yeniden uluslararası piyasaya dağıtılıyor.

Dolayısıyla ABD’den çıkan 20–30 milyar dolarlık altın, aslında sistem dışına çıkmıyor; yalnızca küresel finans zinciri içinde yeni bir konuma taşınıyor.

Bu tablo, ABD ekonomisinin dış ticaret görünümünü ortaya koyuyor. Şubat 2026 itibarıyla ihracat 314,8 milyar dolara yükselirken, ithalatın daha yüksek kalması nedeniyle dış ticaret açığının -57,35 milyar dolar seviyesine çıktığı görülüyor. Veriler, ABD’nin güçlü ihracat artışına rağmen dış ticaret dengesinde halen açık verdiğini gösteriyor.

Rakamlar neden bu kadar büyüdü?

Altın ihracatındaki sıçramanın birkaç temel nedeni öne çıkıyor. Öncelikle ons altın fiyatının son dönemde 2.000 doların üzerinde kalıcılık sağlaması, aynı miktardaki fiziki altının dolar cinsinden değerini ciddi şekilde artırdı. Bu durum, ihracat verilerinde nominal olarak büyük sıçramalara yol açtı.

Buna ek olarak, ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler ve olası vergi düzenlemeleri, altının kısa süreli olarak ABD’ye giriş ve çıkışını hızlandırdı. Yani bir anlamda sistem içinde “önce getir, sonra gönder” şeklinde işleyen geçici hareketler de verileri yukarı çekti.

Fiyatlar neden düşmüyor?

Bu kadar büyük hacimli bir altın çıkışı yaşanmasına rağmen fiyatların sert şekilde gerilememesi dikkat çekiyor. Bunun temel nedeni, altın fiyatlarının sadece fiziki akışla belirlenmemesi.

Küresel piyasada altının yönünü belirleyen ana faktörler arasında Federal Reserve faiz politikası, doların gücü ve jeopolitik riskler yer alıyor. Özellikle merkez bankalarının son yıllarda yıllık 1.000 tonun üzerinde altın alımı gerçekleştirmesi, piyasada güçlü bir talep zemini oluşturuyor.