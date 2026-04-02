Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2 üstünde 6 bin 802 liradan tamamladı.

Güne negatif başlayan gram altın saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 3,6 düşüşle 6 bin 560 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 620 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 3,8 altında 4 bin 578 dolardan işlem görüyor.

Beyaz Saray'da yaptığı "Ulusa Sesleniş"te, İran gündemine ilişkin güncel durumu değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki askeri hedeflerini önemli ölçüde tamamladıklarını ve yakında süreci "bitireceklerini" belirterek, "Amerika'nın (İran'daki) tüm askeri hedeflerini çok kısa bir süre içinde tamamlama yolundayız ancak önümüzdeki 2-3 hafta içinde onlara çok sert bir darbe indireceğiz." dedi.

Trump'ın İran'a çok sert bir darbe indireceklerini söylemesi sonrası bölgede gerilimin tırmanacağına yönelik endişelerin tekrar artmasıyla enerji fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükselişler öne çıkarken bu durum ons altını baskıladı.

Analistler, bugün yurt içinde mart ayına ilişkin ihracat verileri ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.