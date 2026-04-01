Buna göre, perakende satışların tutarı şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarak 738,4 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi perakende satışların bu dönemde yüzde 0,5 artması yönündeydi.

Şubatta geçen yılın temmuz ayından bu yana en yüksek oranda aylık artışı gösteren perakende satışlar, ocak ayında ise yüzde 0,1 azalmıştı.

Perakende satışlar şubatta yıllık bazda da yüzde 3,7 arttı.

Söz konusu dönemde, satışlardaki en güçlü artışlar, büyük mağazalar ile sağlık ve kişisel bakım mağazalarında görüldü.

Giyim mağazalarında, spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitap mağazalarında, motorlu taşıt ve parça satıcılarında, çeşitli perakende mağazalarında, benzin istasyonlarında, mağaza dışı perakendecilerde, elektronik ve ev aletleri mağazalarında, yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanları mağazalarındaki satışlarda da artışlar kaydedildi.

Buna karşın gıda ve içecek ile mobilya mağazalarındaki perakende satışlar ise düşüş gösterdi.