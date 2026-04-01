Şirket yönetiminin belirlediği takvime göre, kâr payı ödemelerinin gerçekleştirilmesi için planlanan tarih ve yasal kesintiler şu şekilde:

Teklif Edilen Ödeme Tarihi: 20 Mayıs 2026

Stopaj Oranı: Yasal mevzuat gereği %15 oranında vergi kesintisi uygulanacak.

Onay Süreci: Kar dağıtım teklifi, 28 Nisan 2026 tarihinde yapılacak olan 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak.

KÂR DAĞITIMININ TEKNİK DETAYLARI

Gentaş tarafından paylaşılan verilerde, şirketin mali tablolarına göre şekillenen dağıtım kalemleri şu rakamlarla ifade edildi:

Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (Yasal Kayıtlar): 270.826.562,19 TL

Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (SPK Kayıtları): 247.453.378,20 TL

Toplam Dağıtılacak Brüt Temettü: 117.647.059,00 TL

Şirket Bünyesinde Bırakılan (Olağanüstü Yedek): Yasal kayıtlarda 145.164.817,29 TL yedek akçe olarak şirket bünyesinde tutulacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.