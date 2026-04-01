Birkaç hafta önce teknik analistler 3.800–4.000 dolar aralığını "olası düzeltme hedefi" olarak gösteriyordu. O bant test edildi, altın tutundu ve geri döndü. Şimdi Wall Street'in büyük isimleri yıl sonu hedeflerini köklü biçimde yukarı revize etti.

WELLS FARGO ÇITAYI 6.300 DOLARA TAŞIDI

Wells Fargo Investment Institute, 2026 yıl sonu altın hedefini önceki 4.500–4.700 dolar bandından 6.100–6.300 dolara yükseltti. Bu, yaklaşık yüzde 35'lik bir revizyon anlamına geliyor.

Bankanın mesajı net: Wells Fargo analisti Edward Lee, yaşanan geri çekilmeyi "olağanüstü güçlü bir yükselişin ardından sağlıklı bir düzeltme" olarak nitelendirdi ve bunun yapısal bir dönüşün başlangıcı olmadığını vurguladı.

BÜYÜK BANKALARIN KONSENSÜSÜ

JPMorgan yıl sonu hedefini 6.300 dolar, UBS ise 6.200 dolar olarak belirledi. Goldman Sachs bu grup içinde daha temkinli bir konumda; 5.400 dolar hedefiyle öne çıkıyor. HSBC ise jeopolitik gerilimin azalması veya mali koşulların sıkılaşması halinde önemli aşağı riskler olduğunu belirterek 3.950–5.050 dolar aralığını işaret etti.

Deutsche Bank ve Société Générale ise her ikisi de 2026 için 6.000 dolar hedefinde. UBS daha da ileri giderek, gerilimin tırmanması durumunda 7.200 dolara kadar çıkılabileceği bir "aşırı iyimser senaryo" da çizdi.

NEDEN YÜKSELİYOR?

Bankaların öngörüleri aynı temellere dayanıyor. Merkez bankası alımları bu tablonun en kritik ayağını oluşturuyor: Resmi sektör alıcıları 2025 yılında yaklaşık 863 ton altın satın aldı ve bu rakam 2022'nin rekor seviyesiyle eşleşti. Çin Merkez Bankası ise Ocak 2026 itibarıyla 15 ay üst üste altın alımlarını sürdürdü.

Piyasaların Fed'den 2026 içinde iki faiz indirimi beklediği de öne çıkan bir unsur. Düşen faizler, getirisi olmayan altının tahvil ve mevduata göre cazibesini artırıyor; reel getiriler negatife döndüğünde altın tarihsel olarak güçlü performans sergiliyor.

DÜŞÜŞ İÇİN NE GEREKİR?

Ayı senaryosu şu an piyasanın ana beklentisi değil. Bu senaryonun gerçekleşmesi için jeopolitik gerilimlerin hızla çözüme kavuşması, Fed'in şahin bir yönelime girmesi, doların güçlenmesi ve ETF girişlerinin sert biçimde yavaşlaması gerekiyor. Çoğu analist bu kombinasyonun kısa vadede mümkün olmadığını düşünüyor.

Goldman Sachs'ın kıdemli emtia analisti Lina Thomas'ın ifadesiyle: tahminleri yalnızca merkez bankalarının mevcut alım hızını sürdüreceğini ve özel yatırımcıların Fed faiz indirimlerine bağlı olarak alım yapacağını varsayıyor; herhangi bir ek çeşitlendirme akışı hesaba katılmadı. Bu da tahmin için ciddi bir yukarı risk olduğu anlamına geliyor.

Wall Street'in 6.000-6.300 dolar bandına işaret ettiği bir tabloda gram altın da tarihi zirvelerin yakınında seyrediyor. Ons altındaki her yüzde birlik hareket, gram altına yaklaşık 30-35 TL olarak yansıyor. Merkez bankalarının alım hızını koruması ve Fed'in faiz indirimine yaklaşması durumunda gram altının mevcut seviyelerden belirgin şekilde yukarı hareket etmesi beklenebilir. Öte yandan HSBC'nin işaret ettiği jeopolitik yumuşama veya doların güçlenmesi senaryosu gerçekleşirse TL bazlı altın fiyatlarında da geri çekilme yaşanabilir bu nedenle kademeli alım stratejisi ön plana çıkıyor.

