Alman Otomobil Kulübü (ADAC) verilerine göre, ülke genelinde benzinin (E10) litre fiyatı bugün öğle saatlerinden hemen önce ortalama 2,099 avro iken, düzenlemenin devreye girmesiyle kısa sürede 2,175 avroya tırmandı. Dizel fiyatları ise ortalama 2,301 avrodan 2,376 avroya yükseldi.

Federal hükümetin ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş kaynaklı fiyat artışlarına tepki olarak sunduğu yeni mevzuata göre, akaryakıt istasyonları fiyatlarını günde sadece bir kez ve saat 12.00'de artırabiliyor. Gün içinde fiyat indirimi yapılmasına ise sınırsız hak tanınıyor. Hükümet bu adımın rekabeti artırarak fiyatları aşağı çekmesini hedefliyor.

ADAC’tan yapılan açıklamada, "Petrol şirketlerinin azalan esnekliği, ham petrol fiyatlarındaki olası artış gibi belirsizlikleri önceden fiyatlara yansıtmalarına neden oluyor. Şirketlerin gün içindeki indirim opsiyonunu ne ölçüde kullanacağı ise belirsizliğini koruyor." ifadelerine yer verildi.

AKARYAKIT PİYASASI İÇİN ÖZEL DENETİM BİRİMİ

Almanya Federal Kartel Dairesi (Bundeskartellamt), söz konusu yeni yasayı kararlılıkla uygulama sözü vererek mineral yağ ve akaryakıt sektörüne odaklanacak özel bir departman kurulduğunu duyurdu.

Bundeskartellamt'tan yapılan açıklamada, yeni kurulan dairenin Almanya genelindeki yaklaşık 15 bin istasyonun fiyatlarını anlık izleyeceği belirtildi. Açıklamaya göre, petrol istasyonları, her fiyat değişikliğini 5 dakika içinde bildirmekle yükümlü olacak. Veriler mobil uygulamalar aracılığıyla tüketicilere sunulacak ve kurum içinde analiz edilecek.

İstasyonların fiyatlarını günde sadece bir kez, saat 12.00'de artırabilmesini öngören yeni kural sıkı takibe alınacak. Bu saat dışındaki her usulsüz artış, teknik altyapı tamamlandığında otomatik olarak eyalet makamlarına raporlanacak. Kurallara uymayan istasyonlara 100 bin avroya kadar para cezası verilebilecek.

Almanya Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, rafineri ve toptan satış düzeyindeki fahiş fiyat iddialarına karşı daha hızlı aksiyon alacaklarını vurgulayarak, "Akaryakıt sektöründeki yeni rekabet kurallarını mümkün olan en etkin şekilde uygulayabilmek için ilgili dairemizi yeniden yapılandırdık, iş yükünü hafiflettik ve personel sayısını artırdık. Artık tüm gücümüzle kuralların uygulanmasına odaklanabiliriz." ifadelerini kullandı.

BENZİN 36 SENT, DİZEL İSE 59 SENTTEN FAZLA ARTTI

ADAC verilerine göre savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana benzin fiyatı yaklaşık 36 sent, dizel fiyatı ise 59 sentten fazla arttı.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarındaki en belirgin itici güç olmayı sürdürüyor.

Almanya, ham petrol ihtiyacını Norveç, ABD, Libya, Kazakistan ve İngiltere başta olmak üzere yaklaşık 30 farklı ülkeden karşılayarak tedarik ağını çeşitlendiriyor.