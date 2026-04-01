Bakanlığın, NSosyal hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, yarın Muğla, Aydın'ın batısı ile İzmir'in güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli fırtına, Antalya'nın merkez ve doğusunda yerel kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ankara'daki kuvvetli sağanağın, zamanla il genelinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'de aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Öte yandan, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, İç Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

Vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.