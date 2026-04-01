Mynet A.Ş.’ye bağlı olarak faaliyet gösteren mynettrend Instagram hesabı için rebranding süreci resmen başladı. Yapılan dönüşüm kapsamında hesap, finans odaklı içerikleriyle bilinen hisse.net markasıyla entegre edilecek.

Bu değişimle birlikte hesapta yer alan içeriklerin, hisse.net’in yayın çizgisiyle uyumlu hale getirilmesi ve daha güçlü bir finansal içerik yapısı oluşturulması hedefleniyor.

Hedef: Daha Güçlü Dijital Varlık

Uzun yıllardır yayın hayatını sürdüren hisse.net, özellikle yatırımcı kitlesine hitap eden içerikleriyle öne çıkıyor. Gerçekleştirilen bu dönüşümle birlikte, platformun sosyal medya tarafında da daha aktif ve bütünleşik bir yapı kurulması amaçlanıyor.

Yeni dönemde hesap, @hissenoktanet kullanıcı adıyla faaliyet göstermeye devam edecek.

Kurumsal Yapı Güçleniyor

Söz konusu dönüşüm, Mynet A.Ş.’nin dijital varlıklarını daha güçlü bir marka altında toplama stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Böylece hem içerik üretimi hem de kullanıcı etkileşimi tarafında daha verimli bir yapı oluşturulması planlanıyor.