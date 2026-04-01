Piyasalarda mart ayı işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yatırım araçlarının performansı da netleşti. Orta Doğu'da ABD–İsrail ve İran arasında tırmanan çatışmalar, ay boyunca küresel piyasalara damga vururken, tarihte ilk kez Hürmüz Boğazı'nın kapanması emtia fiyatlarında sert yükselişlere yol açtı. Bu gelişmeler, enerji başta olmak üzere birçok alanda maliyet baskısını artırarak küresel ekonominin ana gündem maddesi haline geldi.

PETROL VE EMTİA CEPHESİ

Şubat ayında 73,20 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, mart ayında yüzde 41,40 artışla 103,50 dolara yükseldi. Ay içinde 119,50 dolar seviyesi de test edildi. Sadece petrolde değil; LNG, doğal gaz ve gübre gibi kritik emtia kalemlerinde de bölgedeki gerilimin etkisiyle ciddi fiyat artışları görüldü. Nisan ayı başı itibarıyla ateşkes çabaları gündeme gelse de, henüz somut bir gelişme yaşanmadı.

İÇ PİYASALARDA DENGELEME ADIMLARI

Türkiye'de iç piyasalarda da savaşın etkileri yakından hissedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayındaki toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Ancak fonlamanın üst bant olan yüzde 40'tan yapılmasıyla birlikte Türk lirası daha maliyetli hale getirildi ve döviz tarafında görece stabil bir görünüm sağlandı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla eşel mobil sistemi devreye alınarak, fiyat artışlarının tüketiciye daha sınırlı yansıması hedeflendi.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSKTEN KAÇIŞ

Küresel piyasalarda mart ayında risk iştahında belirgin bir azalma görüldü. Artan petrol fiyatları ve enflasyon baskısı nedeniyle başta ABD ve İngiltere olmak üzere tahvil faizlerinde hızlı yükselişler yaşandı. Bu süreçte ons altın, merkez bankalarının daha sıkı para politikası uygulayabileceği beklentisiyle geri çekildi. Küresel borsalarla birlikte Borsa İstanbul da mart ayını düşüşle tamamladı.

MART AYINDA HANGİ YATIRIM NE KAZANDIRDI?

Mart ayı itibarıyla Türkiye'de yatırım araçlarının kapanış fiyatları ve aylık getirileri şöyle gerçekleşti:

TL mevduat: yüzde 2,90 (net)

Dolar: 44,41 TL (yüzde 1,32)

Euro: 51,38 TL (yüzde -0,93)

Borsa (BIST 100): 12.790,98 (yüzde -6,76)

Gram altın: 6.711 TL (yüzde -9,91)

EN YÜKSEK GETİRİ TL'DE

Mart ayında en yüksek getiriyi Türk lirası mevduat yatırımcısı elde etti. TCMB'nin uyguladığı sıkı para politikası ve likidite adımları, döviz kurlarında dengeli bir seyir sağlarken; borsa ve altın tarafında ise kayıplar dikkat çekti. Piyasalarda belirsizliğin sürdüğü bu dönemde, yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğu görülüyor.

(TÜRKİYE GAZETESİ)