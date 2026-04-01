ADEL hisseleri seans açılışı ile birlikte yüzde 10,00 artarak 43,56 TL'ye yükseldi. TSI 10.57 itibarıyla açıklanan aracı kurum dağılımı verileri ise yükselişin arkasındaki alım gücünü ortaya koydu.

EN GÜÇLÜ ALIM HANGİ KURUMLARDAN GELDİ?

ADEL hisselerinde en fazla net alım yapan kurumlar şöyle sıralandı:

TERA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 750.333 lot (%58,43)

Bank of America Yatırım Bank A.Ş.: 156.554 lot (%12,19)

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 96.448 lot (%7,51)

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 92.911 lot (%7,23)

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 72.234 lot (%5,62)

İlk 5 kurumun toplam alımı 3.661.234 lota ulaşırken, net alım miktarı 1.168.480 lot olarak gerçekleşti.

ALIMLARIN BÜYÜK KISMI İLK 5 KURUMDAN

Verilere göre ilk 5 aracı kurum, toplam işlemlerin yaklaşık %90,99’unu oluşturdu. Bu yoğunlaşma, hissedeki yükselişte belirli kurumların etkisinin güçlü olduğunu gösterdi.

Ortalama maliyetin ise 43,395 TL seviyesinde oluştuğu görüldü.

