Küresel piyasalar İran gerginliği, petrol fiyatları ve resesyon korkusuyla çalkalanırken bugün açıklanacak veriler yön tayininde kritik rol oynayacak. İşte 1 Nisan'da takip edilmesi gereken başlıca ekonomik gelişmeler.

TÜRKİYE

Bugün Türkiye'ye özel kritik bir veri açıklanmıyor. Ancak haftanın geri kalanı oldukça yoğun.

Yarın 2 Nisan'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat mart ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak. Şubat ayında ihracat yüzde 1,6 artışla 21 milyar 65 milyon dolar olmuş ve en yüksek ikinci şubat ayı ihracatı olarak tarihe geçmişti.

Haftanın en kritik Türkiye verisi ise 3 Nisan Perşembe günü gelecek. TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Şubat ayında yıllık TÜFE yüzde 31,53, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 27,56 seviyesindeydi. Dezenflasyon sürecinin devam edip etmediği bu veriyle netleşecek.

ABD

Bugün ABD cephesinde piyasaların gözü tek bir veride:

ISM İmalat Endeksi açıklanıyor. 50'nin üzeri imalat sektöründe genişleme, altı daralma anlamına geliyor. Goldman Sachs resesyon olasılığını yüzde 30'a, Moody's Analytics ise yüzde 48,6'ya taşımışken bu veri piyasalar için kritik bir sinyal niteliği taşıyor.

Haftanın geri kalanında ise şu veriler sıraya giriyor:



3 Nisan'da ISM Hizmetler Endeksi ve tarım dışı istihdam verisi öncesi ilk işsizlik başvuruları, 4 Nisan'da ise tarım dışı istihdam açıklanacak. Piyasalar ardından 9 Nisan'da PCE enflasyon, 10 Nisan'da CPI ve 14 Nisan'da PPI verilerini bekliyor.

Şubat ayında 92.000 kişilik iş kaybının ardından Cuma günkü tarım dışı istihdam verisi son derece kritik. Bir kötü veri daha resesyon korkularını alevlendirebilir.

AVRUPA

Bugün Avrupa'da da imalat PMI verileri açıklanıyor. Almanya, Fransa ve euro bölgesi geneli için mart ayı nihai imalat PMI rakamları gelecek. Küresel büyüme beklentilerinin zayıfladığı, enflasyon baskısının sürdüğü bu ortamda Avrupa verileri de yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.

6 Nisan ABD ile İran arasındaki diplomatik son tarihi olarak öne çıkıyor. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması petrol fiyatlarını hızla aşağı çekebilir ve piyasalardaki enflasyon baskısını önemli ölçüde azaltabilir. Buna karşın tırmanma senaryosu petrolü daha da yukarı taşıyarak stagflasyon riskini derinleştirebilir.

Bu hafta açıklanacak verilerin tamamı bu gerilimin gölgesinde okunacak. Rakamlar ne kadar güçlü olursa olsun, Orta Doğu haberleri piyasaların öncelikli gündem maddesi olmaya devam ediyor.