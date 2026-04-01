Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcı hareketleri yeni haftada dikkat çekici sinyaller veriyor. Yeni ayın ilk işlem günü için yayımlanan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. “Günlük Yabancı Oranları” raporu, piyasada para girişinin yönünü net şekilde ortaya koydu. Özellikle bazı hisselerdeki güçlü artış dikkat çekerken, bazı hisselerde ise sert çıkışlar öne çıktı.
Yabancı yatırımcıların gün içinde en fazla yöneldiği hisseler:
TUPRS: +3.35 bps
SAFKR: +2.35 bps
BESTE: +2.09 bps
Bu hisselerdeki artış, kısa vadede yabancı ilgisinin yoğunlaştığını gösteriyor.
BU HİSSELERDE DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ
Yabancı yatırımcıların satış yaptığı hisseler de raporda yer aldı:
DOFRB: -4.7 bps
EGEGY: -3.39 bps
DCTTR: -2.68 bps
Bu hisselerdeki geri çekilme yatırımcıların radarına girdi.
7 GÜNDÜR KESİNTİSİZ YÜKSELEN HİSSELER
Yabancıların istikrarlı şekilde alım yaptığı hisseler:
BMSTL, KRPLS, LYDHO, SANFM, VERUS
Bu hisseler, piyasada “trend yakalayanlar” arasında gösteriliyor.
7 GÜNDÜR SATIŞ BASKISI ALTINDA OLAN HİSSELER
Yabancı çıkışının sürdüğü hisseler ise şöyle:
AGHOL, ALCAR, BMSCH, CRFSA, DOCO
Bu hisselerde düşüş eğilimi devam ediyor.
BORSADA YABANCI PAYI YÜKSELİŞTE
Toplam yabancı payı günlük bazda 0.07 puan artarak %35.63 seviyesine çıktı. Bu artış, piyasaya sınırlı da olsa para girişinin sürdüğüne işaret ediyor.
