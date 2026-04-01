Yabancı yatırımcıların gün içinde en fazla yöneldiği hisseler:

TUPRS: +3.35 bps

SAFKR: +2.35 bps

BESTE: +2.09 bps

Bu hisselerdeki artış, kısa vadede yabancı ilgisinin yoğunlaştığını gösteriyor.

BU HİSSELERDE DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Yabancı yatırımcıların satış yaptığı hisseler de raporda yer aldı:

DOFRB: -4.7 bps

EGEGY: -3.39 bps

DCTTR: -2.68 bps

Bu hisselerdeki geri çekilme yatırımcıların radarına girdi.

7 GÜNDÜR KESİNTİSİZ YÜKSELEN HİSSELER

Yabancıların istikrarlı şekilde alım yaptığı hisseler:

BMSTL, KRPLS, LYDHO, SANFM, VERUS

Bu hisseler, piyasada “trend yakalayanlar” arasında gösteriliyor.

7 GÜNDÜR SATIŞ BASKISI ALTINDA OLAN HİSSELER

Yabancı çıkışının sürdüğü hisseler ise şöyle:

AGHOL, ALCAR, BMSCH, CRFSA, DOCO

Bu hisselerde düşüş eğilimi devam ediyor.

BORSADA YABANCI PAYI YÜKSELİŞTE

Toplam yabancı payı günlük bazda 0.07 puan artarak %35.63 seviyesine çıktı. Bu artış, piyasaya sınırlı da olsa para girişinin sürdüğüne işaret ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.