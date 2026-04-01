Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı tarafından yapılan açıklamaya göre, artan maliyetler gerekçe gösterilerek ekmek fiyatlarında artışa gidildi. Balcı, "Bugün itibarıyla ekmek fiyatı birçok ilimizde değişmeye başladı. 200 gram ekmek fiyatını 17,50 lira olarak güncellemek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 16,66 ORANINDA ARTIŞ

Daha önce fırınlarda 15 liradan satılan 200 gramlık standart ekmek, yapılan bu son düzenlemeyle birlikte yaklaşık %16,66 oranında zamlanmış oldu. Yeni fiyat tarifesi, büyükşehirler başta olmak üzere kademeli olarak tüm illerde uygulamaya konuldu.

MARKET VE FIRIN ARASINDAKİ FİYAT FARKI DİKKAT ÇEKİYOR

Fırınlarda 17,50 lira olarak belirlenen yeni fiyat tarifesine rağmen, bazı zincir marketlerdeki fiyat rekabeti devam ediyor. Güncel verilere göre, bazı zincir marketlerde ekmek fiyatlarının halen 12,5 - 13 lira seviyelerinde seyrettiği görülüyor. Ancak fırıncılar, un, maya ve enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle bu zammın kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

Kaynak: Dünya