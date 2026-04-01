Burada basına konuşan Nikzad, İran'ın, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "intikamını alana kadar ABD Başkanı Donald Trump'ın peşini bırakmayacağını" söyledi.

Nikzad, "Bu (Hamaney'e suikast), İran'a karşı yaptıkları en ağır komploydu ancak hain hedeflerine asla ulaşamayacaklar." dedi.

Trump'ın İran ile müzakere ve Hürmüz Boğazı'nın açılacağı yönündeki sözlerini de değerlendiren Nikzad, "Hürmüz Boğazı asla açılmayacak, hiçbir müzakere olmadı ve olmayacak." ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile görüştüklerini iddia eden ABD yönetimini de yalanlayan Nikzad, şöyle konuştu:

"Bir şehidin kardeşi olan ve bu savaşta Tümgeneral olarak rol oynayan Sayın Muhammed Bakır Kalibaf'ın müzakere ettiğini söylüyorlar, oysa bu doğru değil ve sadece içeride bölünme oluşturmak içindir. Anayasanın 5. ve 110. maddelerine göre, savaş, barış veya müzakere kararı Veli-yi Fakih'in (İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney) yetkisindedir ve şimdiye kadar müzakere için hiçbir izin verilmemiştir."