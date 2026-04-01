ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaş 33 gündür sürüyor. Çatışmanın Orta Doğu ve Körfez ülkelerine yayılması büyük bir krize neden olurken, dünya genelinde ateşkes çağrıları yapılıyor. Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki krizin çözümü için çeşitli ülkelerle görüşmeler yürüttüklerini belirtti. Narişkin, "ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

"ZELENSKİY, RUSYA’NIN ADİL BARIŞ ÖNERİLERİNİ KABUL ETMELİDİR"

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı, Ukrayna’nın önerdiği "Paskalya ateşkesi" hakkında da yorum yaparak, Kiev’in güvenilirliğini kaybettiğini, dünyanın Ukrayna’yı ateşkes tekliflerine uymakta yetersiz gördüğünü iddia etti. Narişkin, "Zelenskiy, mantıklı düşünmeli ve Rusya’nın adil barış önerilerini kabul etmelidir" dedi.