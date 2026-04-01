Buna göre, AB'de ocakta yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, şubatta değişmedi. Avro Bölgesi'nde ise ocakta yüzde 6,1 olan işsizlik, şubatta yüzde 6,2'ye yükseldi.

İşsizlik oranı, geçen yılın şubat ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 6 olarak ölçülmüştü. Şubatta işsizlik oranı, Finlandiya'da yüzde 10,4, İspanya'da yüzde 9,8, Yunanistan ve İsveç'te yüzde 8,5, Fransa'da yüzde 7,8 oldu.

AB'de işsiz sayısı şubatta 13 milyon 118 bin olarak hesaplanırken bu kişilerin 10 milyon 919 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Şubatta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 957 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 373 bin olarak tespit edilirken genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,3, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,9 olarak kaydedildi.