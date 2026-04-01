Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. ABD ve İsrail'in, İran'ın nükleer silah geliştirdiği iddiasıyla başlattığı saldırılar bölgesel bir savaşa dönüşürken, küresel enerji piyasalarının kalbi olan Hürmüz Boğazı'nın kapanması dengeleri altüst etti. Petrol fiyatları hızla yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken açıklamalar peş peşe geldi.

"2-3 HAFTA İÇİNDE BİTECEK"

Trump, savaşın kısa sürede sona ereceğini savunarak 2-3 hafta içinde bölgeden çekileceklerini ifade etti. Hürmüz Boğazı’nın kapanmasına ilişkin sorumluluğu ise doğrudan ABD’ye yüklenmemesi gerektiğini belirten Trump, boğazı kullanan ülkelerin sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi.

NATO'DAN ÇIKIŞ MESAJI

Yaklaşık bir aydır düzenli tanker geçişinin yapılmadığı boğaz konusunda sorumluluğu boğazı kullanan ülkelere yükleyen Trump, yeni açıklamasında da ABD'yi NATO'dan çıkarmaktan bahsetti.

İngiltere merkezli The Telegraph'a röportaj veren ABD Başkanı, NATO'nun İran savaşına destek vermemesi nedeniyle ABD'nin ittifaktaki konumunu yeniden değerlendirebileceğini söyledi.

NATO için 'kâğıttan kaplan' ifadesini kullanan ve üyelikten çekilme seçeneğinin güçlendiğini belirten Trump, "Yeniden değerlendirme sınırının ötesinde. NATO'dan hiçbir zaman etkilenmedim. Onların kağıttan kaplan olduğunu hep biliyordum ve bunu Putin de biliyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin geçmişte müttefiklerine destek verdiğini ancak aynı karşılığı göremediklerini savunan Trump, Ukrayna örneğini verdi "Bu bizim sorunumuz değildi ama biz oradaydık. Onlar bizim için orada değildi" diye konuştu.