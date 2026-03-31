Pazartesi gününü 12.626 puandan kapatan BIST 100 endeksi, bugüne yüzde 0,19’luk sınırlı bir artışla başladıktan sonra gün ortasında alımların ivme kazanmasıyla 12.702 puana kadar tırmandı.

Endeksin bu temkinli yükselişine eşlik eden kurumsal hamleler, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Özellikle gün sonuna doğru Tera Yatırım tarafından gerçekleştirilen işlemler piyasanın yönü hakkında önemli ipuçları verdi.

Kaynak: Forinvest

Tera Yatırım’ın bugün gerçekleştirdiği alımlarda çeşitlilik dikkat çekerken, ağırlığın sanayi ve gayrimenkul sektörlerinde toplandığı görüldü.

Saat 17.35 itibarıyla kurumun en çok lot artırdığı hisseler şunlar oldu:

• KRDMD: Yaklaşık 4,8 milyon net lot ile alımların yüzde 18,20’sini oluşturarak listenin zirvesinde yer aldı.

• QUAGR: 3,1 milyon lotluk alımla listenin ikinci sırasında konumlandı.

• ATATR: Yaklaşık 3,1 milyon lot ile Tera’nın radarındaki bir diğer isim oldu.

• PEKGY ve ICUGS: Listenin devamında yer alan diğer önemli kağıtlar olarak dikkat çekti.

SATIŞ TARAFINDA ISKPL HAKİMİYETİ

Tera Yatırım’ın satış tablosu incelendiğinde, net hacmin -333,7 milyon TL seviyesinde gerçekleştiği görülüyor.

Satış tarafındaki en çarpıcı veri ise ISKPL hissesinde yaşandı. Kurum, toplam satışlarının yüzde 91,95’ine tekabül eden yaklaşık 94 milyon lotluk devasa bir çıkış gerçekleştirdi.

Diğer taraftan SELVA, ABAGNV, ISCTR ve THYAO hisselerinde de sınırlı miktarda satışlar gözlemlendi.

PİYASA BEKLENTİSİ

Endeksin 12.700 puan üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlamayacağı merak konusu olurken, analistler Tera Yatırım gibi büyük oyuncuların alım-satım dengesinin kapanış seansında volatiliteyi artırabileceği konusunda uyarıyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 258.25 13.243.934.064,95 % 4.55 18:10 THYAO 294.25 12.655.779.352,00 % 1.9 18:10 KTLEV 78.2 8.054.589.948,55 % 3.44 18:10 AKBNK 66 7.985.470.696,25 % 0.61 18:10 ISCTR 13.17 6.352.372.697,97 % 1.78 18:10 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.