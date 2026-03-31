İşte BofA’nın TSI 12:39 itibarıyla işlem karnesi:

BOFA’NIN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Yabancı yatırımcının satış tarafında ilk sırada enerji ve rafineri devleri yer aldı. Satışların hacmi toplam çıkışın %17'sinden fazlasını tek bir hissede topladı:

TUPRS (Tüpraş): -397.807.553 TL (%17,53 pay)

ASTOR: -127.017.892 TL (%5,60 pay)

ISKPL (Işık Plastik): -89.487.398 TL (%3,94 pay)

EMPAE: -81.784.623 TL (%3,60 pay)

AKFIS (Akfen GYO): -77.346.374 TL (%3,41 pay)

BOFA’NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Satış ağırlıklı bir seyir izlemesine rağmen BofA, özellikle bankacılık hisselerinde alım iştahını sürdürdü:

YKBNK (Yapı Kredi): 163.605.499 TL (%8,84 pay)

DSTKF (Destek Finans): 159.540.394 TL (%8,62 pay)

AKBNK (Akbank): 148.205.552 TL (%8,01 pay)

ISCTR (İş Bankası): 145.851.691 TL (%7,88 pay)

SISE (Şişecam): 89.418.689 TL (%4,83 pay)

