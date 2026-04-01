Piyasanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin sabah saatlerinde yaklaşık yüzde 2 yükselerek 68.807 dolar seviyesine çıktı. BTC, TSI 12.12 itibarıyla yüzde 2,67'lik yükselişe 68 bin 400 doların üstünde seyrrediyor.

Mart ayında görece sınırlı bir performans sergileyen Bitcoin, İran geriliminin başladığı süreçten bu yana ise altın gibi geleneksel yatırım araçlarını geride bıraktı.

ALTCOİNLERDE DE GÜÇLÜ HAREKET

Kripto piyasasında yükseliş yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı.

Ethereum: %4,2 artışla 2.148 dolar

XRP: %2,8 yükselişle 1,36 dolar

Solana, Cardano ve BNB: %1–2,5 arası artış

Dogecoin: %2,7 yükseliş

Öte yandan $TRUMP token ise yatay bir seyir izledi.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER ETKİLİ OLDU

Analistlere göre, Orta Doğu’da tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentiler küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Ancak Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizlikler piyasada temkinli iyimserliğin sürmesine neden oluyor.

ANALİSTLER NE BEKLİYOR?

Piyasa uzmanları, Bitcoin’de yükselişin devamı için üç kritik noktaya dikkat çekiyor:

70 bin dolar seviyesi kısa vadede güçlü direnç olarak öne çıkıyor

Jeopolitik risklerin azalması durumunda kriptoya para girişinin hızlanabileceği belirtiliyor

ABD’den gelecek faiz ve makroekonomik verilerin yön belirleyici olacağı vurgulanıyor.

