Woo’ya göre Bitcoin’in gerçek dip noktası henüz görülmedi ve mevcut modeller çok daha sert bir geri çekilmeye işaret ediyor.

Old school onchain models suggest a BTC bottom between 46k-54k. Also hints at how much time we have to wait.



Orange line correlates to the capital stored in BTC and it has been leaving since November.



CVDD Floor Model has the advantage of climbing over time, 45.5k right now. pic.twitter.com/PrfFTgwAyA — Willy Woo (@willywoo) March 30, 2026

VERİLER "SERMAYE ÇIKIŞI" DİYOR

Willy Woo’nun X hesabından paylaştığı analize göre Bitcoin ağındaki sermaye akışını temsil eden göstergeler geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana negatif bir seyir izliyor.

Geleneksel on-chain (zincir üstü) modelleri inceleyen Woo, Bitcoin için olası dip bölgesini şu aralıkta belirledi:

Tahmini Dip Aralığı: 46.000 - 54.000 dolar

Analist, "turuncu çizgi" olarak adlandırdığı sermaye göstergesindeki sert çıkışların, fiyat üzerindeki baskıyı artırdığını ve toparlanma süreci için bir süre daha beklenmesi gerektiğini vurguluyor.

KRİTİK GÖSTERGE: CVDD MODELİ VE 45.500 DOLAR SEVİYESİ

Woo, analizinde Bitcoin’in piyasa döngülerini anlamak için kullanılan Kümülatif Değer Günleri Yok Edilme (CVDD) modeline de dikkat çekti.

Bu modelin zamanla yükselen bir taban fiyat oluşturduğunu belirten analist, güncel verilerin 45.500 dolar seviyesini kritik bir "kat mülkiyeti" (dip seviyesi) olarak gösterdiğini ifade etti.

"BİLİNMEYEN BİR AYI PİYASASI" RİSKİ

Willy Woo, sunduğu verilerin geçmişteki dört büyük ayı piyasasına dayandığını hatırlatarak önemli bir uyarıda bulundu. Analiste göre eğer Bitcoin’in şimdiye kadar içinde bulunduğu uzun vadeli "boğa döngüsü" yapısı bozulursa, piyasa daha önce hiç tecrübe edilmemiş, çok daha derin ve karanlık bir ayı piyasası evresine girebilir.

Bitcoin yatırımcıları için 70.000 dolar psikolojik bir direnç olarak kalırken, Woo’nun işaret ettiği 46.000-54.000 dolar bandı, piyasadaki korku ve beklenti dengesini yeniden şekillendirecek gibi görünüyor.

