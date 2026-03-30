Küresel piyasalarda altın fiyatları, son günlerdeki sert satışların ardından gelen tepki alımlarıyla toparlanma sinyali verse de aylık bazda zayıf görünümünü sürdürüyor. Değerli metalin, son 20 yılın en kötü aylık performanslarından birine ilerlediği ifade ediliyor.

DÜŞÜŞ SONRASI TEPKİ ALIMLARI GELDİ

Ons altın, gün içinde 4.580,60 dolar seviyesini gördükten sonra, Cuma gününe göre yüzde 1,3 artışla 4.551,11 dolar seviyesinde işlem gördü.

Buna rağmen fiyatların Şubat sonuna kıyasla yaklaşık yüzde 13,5 gerilediği, yıl başına göre ise yüzde 5,5 artıda kaldığı belirtildi.

Analistler, son iki işlem gününde görülen yükselişte yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmesinin etkili olduğunu vurguluyor.

PETROL VE FAİZ BEKLENTİLERİ BASKI YARATIYOR

Piyasa değerlendirmelerine göre petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi altın üzerinde belirleyici oluyor.

Bu durumun enflasyonu yukarı çekebileceği, dolayısıyla merkez bankalarının faizleri sabit tutma ya da artırma ihtimalini güçlendirdiği ifade ediliyor. Yüksek faiz ortamı ise altın için baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

GOLDMAN SACHS: YÜKSELİŞ SÜREBİLİR

Goldman Sachs, altın fiyatlarında kısa vadede yukarı yönlü potansiyelin devam ettiğini belirtiyor.

Kurum, bu ay sonu için 4.673 dolar, ikinci çeyrek için 4.865 dolar, üçüncü çeyrek için 5.067 dolar ve yıl sonu için 5.308 dolar tahmininde bulunuyor. Gelecek yıl için ise fiyatların kademeli olarak 5.665 dolara yükselebileceği öngörülüyor.

BOFA: DÜZELTME SÜRECİ DEVAM EDEBİLİR

Bank of America (BofA), altının güçlü yükselişin ardından teknik olarak “dördüncü dalga” düzeltme sürecine girdiğini değerlendiriyor.

Banka, yıl sonuna kadar sürebileceğini belirttiği bu süreçte 3.700–4.000 dolar bandını önemli bir hareket alanı olarak görürken, 50 haftalık ortalamaya karşılık gelen 3.967 dolar seviyesini kritik eşik olarak öne çıkarıyor.

CITIGROUP KADEMELİ GERİ ÇEKİLME BEKLİYOR

Citigroup, altın fiyatlarının yıl içinde aşağı yönlü bir seyir izleyebileceğini öngörüyor.

Banka, mart sonunda 5.000 dolar, ikinci çeyrekte 4.800 dolar, üçüncü çeyrekte 4.400 dolar ve yıl sonunda 4.200 dolar seviyelerini tahmin ediyor. Gelecek yılın ilk yarısında ise fiyatların 4.000 dolar civarında dengelenmesi bekleniyor.

JPMORGAN'DAN GÜÇLÜ YÜKSELİŞ SENARYOSU

JPMorgan ise daha iyimser bir tablo çiziyor.

Banka, bu ay sonu için 5.100 dolar, yıl sonu için 6.300 dolar ve gelecek yılın ikinci çeyreğinde 6.560 dolar seviyesinin görülebileceğini öngörüyor.