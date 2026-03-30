Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 637 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 417 bin lira, en yüksek 7 milyon 119 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 artışla 6 milyon 637 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 6 milyon 534 bin 999 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 21 milyar 955 milyon 610 bin 516,42 lira, işlem miktarı ise 3 bin 329,50 kilogram oldu.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.465,59 6.466,49 % 0.75 20:16
Ons Altın / TL 200.877,95 200.926,74 % 0.64 20:31
Ons Altın / USD 4.518,01 4.518,65 % 0.55 20:31
Çeyrek Altın 10.344,95 10.572,71 % 0.75 20:16
Yarım Altın 20.624,65 21.144,77 % 0.75 20:16
Ziynet Altın 41.379,78 42.161,53 % 0.75 20:16
Cumhuriyet Altını 43.803,00 44.468,00 % -0.84 17:06
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 23 milyar 464 milyon 885 bin 549,62 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Anadolubank, Türkiye Finans Katılım Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Kaynak: AA
enpara
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNEREMLAK KONUT GMYO (EKGYO) 31 Mart Salı 2026: Günlük Teknik Hisse AnaliziEMLAK KONUT GMYO (EKGYO) 31 Mart Salı 2026: Günlük Teknik Hisse Analizi
PARTNERBorsa İstanbul günü düşüşle tamamladıBorsa İstanbul günü düşüşle tamamladı