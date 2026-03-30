Piyasanın yön tayin etmeye çalıştığı bu saatlerde, dev aracı kurumların hamleleri ise stratejik önem taşıyor.

Saat 12:45 itibarıyla HSBC cephesinde net satış ağırlıklı bir tablo hakim ancak bankacılık tarafında ciddi alım var.

Kaynak: Forinvest

HSBC, günün ilk yarısını -173.619.249 TL net hacimle satıcılı tarafta geçiriyor.

Kurumun toplam satışları içerisinde "diğer" kategorisinin yüzde 34,92 gibi yüksek bir oranda olması, satışın genele yayıldığını gösteriyor.

BANKACILIKTA POZİTİF AYRIŞMA: ISCTR LİDER

HSBC’nin alım tarafında en güçlü duruşu sergilediği hisse açık ara farkla ISCTR (İş Bankası) oldu. Bankacılık endeksindeki genel durgunluğa rağmen kurumun ISCTR özelindeki iştahı dikkat çekti:

• ISCTR: 2,38 milyon lot net alım (Alımların yüzde 39,03’ü)

• HLGYO: 572 bin lot

• PSGYO: 267 bin lot

• TTKOM ve CANTE: Alım listesini tamamlayan diğer hisseler.

SATIŞ TARAFINDA TRALT VE SASA BASKISI

Satış listesinin zirvesinde ise teknoloji ve sanayi ağırlıklı kağıtlar yer alıyor. Kurum, özellikle TRALT ve SASA hisselerinde nakde geçmeyi tercih ediyor:

• TRALT: -1,29 milyon lot net satış (Satışların yüzde 19,83’ü)

• SASA: -1 milyon lot net satış

• QUAGR: -797 bin lot

• ULUFA ve ASELS: Satış listesinin üst sıralarında yer alan diğer önemli kağıtlar.

HSBC’nin alımlarında gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (HLGYO, PSGYO) ve bankacılık devi ISCTR’nin ağırlıkta olması, kurumun "defansif" ve "değer odaklı" bir pozisyon aldığını düşündürüyor.

Ancak kurumun toplamda 173 milyon TL ekside olması, piyasanın 12.700 puan üzerindeki kalıcılık mücadelesini zorlaştıran bir unsur olarak değerlendiriliyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 247 6.053.573.429,05 % 2.7 15:08 THYAO 290.75 5.367.091.845,75 % -1.11 15:08 AKBNK 66.55 3.745.878.420,55 % -0.52 15:08 KCHOL 196.3 3.496.457.335,20 % 1.92 15:08 ASELS 324.25 3.430.279.768,25 % -1.97 15:08 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.