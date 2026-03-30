Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, geçtiğimiz haftanın son işlem gününde sergilediği satıcılı seyrin ardından yeni haftaya temkinli bir başlangıç yaptı. Cuma gününü 12.698,19 puandan kapatan endeks, bu sabah açılışta sınırlı bir yükselişle 12.709,29 puana çıksa da piyasadaki kararsız yapı devam ediyor.
Özellikle bankacılık endeksindeki yüzde 0,21 ve holding endeksindeki yüzde 0,09’luk kayıplar dikkat çekerken, piyasanın en büyük oyuncularından biri olan Bank of America (BofA) kanadındaki hareketlilik yatırımcıların merceğinde.
Kaynak: Forinvest
BOFA’NIN NET HACMİ 1,7 MİLYAR TL EKSİDE
Bugün saat 12:12 itibarıyla Bank of America üzerinden yapılan işlemlerde ciddi bir satış ağırlığı gözlemleniyor.
Kurumun net hacmi yaklaşık -1.795.032.534 TL (1,79 milyar TL) seviyesine ulaşmış durumda. Satış tarafındaki baskınlık, piyasadaki yükseliş iştahını frenleyen ana unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.
BofA, piyasadaki genel satış baskısına rağmen belirli hisselerde güçlü alımlarını sürdürüyor. Listenin başında SASA ve PAHOL yer alıyor:
• SASA: 6,4 milyon lot (Net alımın yüzde 12,71'i)
• PAHOL: 6,01 milyon lot
• ALVES: 3,4 milyon lot
• ISKPL ve GSRAY: Listeyi takip eden diğer önemli alım kalemleri.
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
Satış tarafında ise spor ve bankacılık hisselerindeki yoğunluk dikkat çekiyor. Özellikle TSPOR üzerindeki satış baskısı oldukça belirgin:
• TSPOR: -11,1 milyon lot (Net satışın yüzde 9,87'si)
• ISCTR: -6,9 milyon lot
• CANTE: -6,6 milyon lot
• PEKGY ve BJKAS: Satış listesinin üst sıralarında yer alan diğer hisseler.
BIST 100'de 12.700 puan seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağı, günün geri kalanındaki yabancı takas verileriyle netlik kazanacak.
