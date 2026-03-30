Özellikle bankacılık endeksindeki yüzde 0,21 ve holding endeksindeki yüzde 0,09’luk kayıplar dikkat çekerken, piyasanın en büyük oyuncularından biri olan Bank of America (BofA) kanadındaki hareketlilik yatırımcıların merceğinde.

Kaynak: Forinvest

BOFA’NIN NET HACMİ 1,7 MİLYAR TL EKSİDE

Bugün saat 12:12 itibarıyla Bank of America üzerinden yapılan işlemlerde ciddi bir satış ağırlığı gözlemleniyor.

Kurumun net hacmi yaklaşık -1.795.032.534 TL (1,79 milyar TL) seviyesine ulaşmış durumda. Satış tarafındaki baskınlık, piyasadaki yükseliş iştahını frenleyen ana unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

BofA, piyasadaki genel satış baskısına rağmen belirli hisselerde güçlü alımlarını sürdürüyor. Listenin başında SASA ve PAHOL yer alıyor:

• SASA: 6,4 milyon lot (Net alımın yüzde 12,71'i)

• PAHOL: 6,01 milyon lot

• ALVES: 3,4 milyon lot

• ISKPL ve GSRAY: Listeyi takip eden diğer önemli alım kalemleri.

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Satış tarafında ise spor ve bankacılık hisselerindeki yoğunluk dikkat çekiyor. Özellikle TSPOR üzerindeki satış baskısı oldukça belirgin:

• TSPOR: -11,1 milyon lot (Net satışın yüzde 9,87'si)

• ISCTR: -6,9 milyon lot

• CANTE: -6,6 milyon lot

• PEKGY ve BJKAS: Satış listesinin üst sıralarında yer alan diğer hisseler.

BIST 100'de 12.700 puan seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağı, günün geri kalanındaki yabancı takas verileriyle netlik kazanacak.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 247.7 6.156.052.468,35 % 2.99 15:18 THYAO 290.25 5.464.177.099,00 % -1.28 15:18 AKBNK 66.4 3.896.674.525,20 % -0.75 15:18 KCHOL 195.9 3.549.673.821,10 % 1.71 15:18 ASELS 324.25 3.472.182.206,75 % -1.97 15:18 Tüm Hisseler

