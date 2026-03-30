Şubat ayında 100,7 olan endeks değeri, mart ayında aylık bazda yüzde 2,8 oranında gerileyerek 97,9 seviyesine indi.

Bu düşüş, ekonomik beklentilerde "iyimserlik" bölgesinden "karamsarlık" bölgesine geçişin sinyali olarak yorumlandı.

SEKTÖREL BAZDA GÜVEN KAYBI

Mart ayı verileri incelendiğinde, güven kaybının sadece tüketici nezdinde kalmadığı, reel sektörden inşaata kadar tüm alanlara yayıldığı görülüyor.

Mart ayının en dikkat çeken verisi, reel kesim ve inşaat sektörlerinde yaşanan yüzde 3,9’luk sert düşüşler oldu.

Özellikle Orta Doğu’dan gelen savaş haberlerinin yatırım iştahını baskılamasıyla, sanayicinin geleceğe dair beklentileri 100 sınırına kadar çekildi.

İnşaat sektörü ise 80,6 değeriyle endeksin en zayıf halkası olmayı sürdürürken, maliyet artışları ve bölgesel belirsizliklerin sektörel güveni aşağı çekmeye devam ettiği gözlendi.

TÜKETİCİ VE TİCARET BEKLEMEDE

Tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,8 azalarak 85 seviyesine gerilerken; perakende ticaret sektörü de hanehalkı harcamalarındaki yavaşlama sinyalleriyle yüzde 2 değer kaybetti.

Hizmet sektörü ise yüzde 0,5'lik sınırlı bir düşüşle diğer kalemlere göre daha dirençli bir duruş sergiledi.