Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer, önceki hafta "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanmış ve hisselerdeki olağan dışı hareketler nedeniyle 26 Mart tarihinde işlemlere ara verilmişti.

Ancak piyasanın yeniden açılmasıyla birlikte hisse, yeni haftaya tavandan başladı.

Hisse performansı bugün saat 11.40 itibarıyla şu verileri kaydediyor:

• Güncel Fiyat: 52,05 TL (Tavan)

• Günlük Değişim: Yüzde 9,90 (Primli)

• Haftalık Performans: Yüzde 46,95 (Yükseliş)

Kaynak: Forinvest

BOFA ALIMDA

Bugünkü işlemlerde belirgin bir kurumsal alım iştahı gözleniyor. İlk 5 alıcı toplamda 312.633 lotluk işlem yaparken, ilk 5 satıcı 255.401 lot seviyesinde kaldı.

Alımların lokomotifi Bank of America (yüzde 34,68) ve İş Yatırım (yüzde 33,74) oldu. Bu iki kurum, toplam alımların yaklaşık yüzde 70'ini sırtlamış durumda.

Satış kanadında ise Deniz Yatırım (yüzde 21,72) ve GEDIK Yatırım (yüzde 16,19) ilk sıralarda yer alıyor.

RİSK VE GETİRİ DENGESİ

Hissenin son bir yılda en düşük 21,8 TL ve en yüksek 52,05 TL (bugünkü seviye) arasında geniş bir marjda hareket ettiği görülüyor. Yıllık bazda halen yüzde 19,68 ekside olan MARKA, son bir aydaki yüzde 52,02’lik toparlanmasıyla dikkat çekiyor.

Uzmanlar, hissenin tavan fiyattan işlem görmesine rağmen, şirketin yönetimsel süreçleri ve devam eden hukuki soruşturmalar nedeniyle yatırımcıların temkinli olması gerektiğinin altını çiziyor.

