Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada, “nitelikli dolandırıcılık” başta olmak üzere çeşitli suçlamaların yer aldığı öğrenildi. Soruşturmanın, birden fazla mağdur ve farklı şirket bağlantılarını kapsadığı iddia ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından Mine Tozlu Biçer, tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Hakimlik, mevcut delil durumu ve dosya kapsamını değerlendirerek tutuklama kararı verdi.

Aynı dosya kapsamında bazı şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, soruşturmanın genişleyebileceği belirtiliyor. Yetkililer, dosyada mali hareketler ve şirket işlemleriyle ilgili incelemelerin sürdüğünü, bilirkişi raporlarının beklendiğini ifade etti.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran gelişmenin ardından, Marka Yatırım Holding cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hukuki sürecin devam ettiği ve nihai kararın yargılama sonucunda netleşeceği vurgulanıyor.