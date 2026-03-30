Piyasadaki bu genel çekilmeye rağmen bazı hisselerde yabancı girişlerinin yoğunlaştığı, bazılarında ise istikrarlı bir çıkış trendinin yaşandığı gözleniyor.

Günlük verilere göre yabancı payını en çok artıran şirketlerde enerji ve teknoloji odaklı hareketlilik dikkat çekti.

• Yabancı Oranı En Çok Artanlar:



o ASTOR: 3.96 bps

o ESCAR: 3.89 bps

o MCARD: 2.75 bps

• Yabancı Oranı En Çok Azalanlar:



o EMPAE: -5.01 bps

o CEOEM: -3.48 bps

o NETCD: -2.98 bps

KESİNTİSİZ YÜKSELİŞ: 5 GÜNDÜR ARTIYOR

Yabancı yatırımcıların son bir haftadır radarına aldığı ve paylarını aralıksız artırdığı hisseler, orta vadeli beklentiler açısından pozitif sinyaller veriyor.

Aşağıdaki hisselerde 5 gündür kesintisiz bir yabancı girişi söz konusu:

• ASGYO

• BAHKM

• BIGCH

• BLCYT

• BMSTL

İSTİKRARLI ÇIKIŞ: YABANCININ TERK ETTİĞİ HİSSELER

Portföy boşaltma tarafında ise dev sanayi ve holding şirketlerinin bulunması dikkat çekiyor.

Rapora göre aşağıdaki hisselerde yabancı payı 5 gündür üst üste azalmaya devam ediyor:

• AGHOL

• ALCAR

• AVPGY

• BMSCH

• BRISA

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.