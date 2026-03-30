HSBC, BİM hisseleri için daha önce 850,00 TL olarak belirlediği hedef fiyatını 875,00 TL seviyesine çıkardı. Banka, hisse için yatırımcılara sunduğu "Al" tavsiyesini ise değiştirmeyerek koruduğunu belirtti.

YÜZDE 30’A YAKIN PRİM POTANSİYELİ

Hissenin borsadaki son işlem fiyatları göz önüne alındığında, HSBC'nin belirlediği yeni rakam yatırımcılar için cazip bir marj sunuyor:

Hedef Fiyat: 875,00 TL

Son Fiyat (BIMAS): 676,00 TL

Tavsiye: Al

Prim Potansiyeli: %29,43

Açıklanma Tarihi: 30 Mart 2026

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.